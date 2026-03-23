Céline Dion planea volver a los escenarios a finales de año

Céline Dion volverá a subirse a un escenario en otoño de 2026 para ofrecer una serie de conciertos en París, el lugar donde actuó por última vez en 2024 esta estrella, que sufre una rara enfermedad neurológica incurable, actuar por última vez.

Ese retorno explica los misteriosos carteles que este lunes se empezaron a ver por la capital francesa, con títulos de algunos de sus grandes éxitos como ‘Power Of Love’ o ‘Pour Que tu M’aimes Encore’, según informó este lunes el diario Le Parisien.

Las fechas de los conciertos, que se celebrarían en La Défense Arena (con capacidad para 40.000 espectadores), se anunciarán próximamente, según las fuentes consultadas por ese diario francés.

El diario de Québec La Presse avanza también esta información y pronostica dos conciertos por semana entre septiembre y octubre próximos.