Suspenden audiencia intermedia en el proceso de José Gabriel Carrizo

La suspensión de la audiencia intermedia en el proceso penal contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo ocurrió tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, la cual busca prolongar el tiempo de investigación mediante recursos legales pendientes.

Mientras la fiscalía intenta declarar el caso como causa compleja para extender los plazos probatorios, la defensa legal denuncia estas acciones como estrategias dilatorias carentes de fundamentos sólidos y pruebas consistentes.