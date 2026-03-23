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Un avión militar con más de 100 soldados se estrella al sur de Colombia

Published

13 horas atrás

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Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba a decenas soldados se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), informo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Más de un centenar de soldados iban a bordo del avión y algunos de ellos sobrevivieron, informaron las autoridades.

«Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública», manifestó el ministro en su cuenta de X.

El jefe de la cartera de Defensa agregó que unidades militares ya se encuentran en el lugar del accidente y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

 

 

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