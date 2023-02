Viola Davis es ahora un artista EGOT

La actriz y productora estadounidense, Viola Davis de 57 años, se convirtió la noche de ayer 5 de febrero en la nueva integrante de la exclusiva lista de artistas EGOT; tras conseguir un premio Grammy por su audiolibro –Finding Me– en la categoría de -Mejor audiolibro, narración y grabación de narración de cuentos-.

Davis ganó su primer Tony en la categoría de mejor actriz de reparto en una obra de teatro por King Hedley II en 2001; en 2015 se convirtió en la primera mujer negra en ganar un Emmy tras su victoria a Mejor actriz principal en una serie dramática por su papel de la abogada Annalise Keating en la exitosa serie de la cadena ABC, How to Get Away with Murder, luego en 2017 obtuvo su primer Oscar como Mejor Actriz de Reparto por Fences.

En la categoría de Mejor audiolibro, narración y grabación de narración de cuentos, también se encontraban nominados el EGOT, Mells Brook, el actor Jamie Foxx, el músico Questlove y el compositor Lin Manuel Miranda.

Los EGOT son el Santo Grial o el Grand Slam para los artistas, esto significa que lo han conseguido todo (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) y tan solo 18 personas en la tierra han conseguido todo en el mundo del entretenimiento de los Estados Unidos entre ellas se encuentran: Rita Moreno,