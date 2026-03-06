Netflix compra la compañía de tecnología de Ben Affleck

El actor y productor Ben Affleck ha confirmado que ha vendido su empresa de tecnología InterPositive a la plataforma de streaming Netflix, con el objetivo de implementar herramientas de inteligencia artificial en la creación de contenido audiovisual.

La compra fue revelada el 5 de marzo y es parte del plan de Netflix para mejorar el desarrollo tecnológico en el sector del entretenimiento, inviertiendo en soluciones innovadoras que faciliten la producción sin eliminar la función de los creadores.

Dentro del trato, Affleck se unirá al proyecto como asesor senior, participando en el avance de estas herramientas en la empresa.

Según informes especializados, el equipo de InterPositive, que cuenta con 16 profesionales, incluidos ingenieros, investigadores y creativos, se unirá a Netflix para seguir perfeccionando esta tecnología. La atención principal se pondrá en mejorar los procesos de posproducción para el contenido creado por el servicio de streaming.