AMP avanza en la reactivación de las operaciones portuarias

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informa a los usuarios, operadores marítimos y ciudadanía en general que, tras las inspecciones realizadas en las instalaciones portuarias afectadas por el terremoto registrado el pasado viernes 9 de octubre, se ha autorizado la reactivación al 80% de las actividades de zarpe, emisión y autorización de operaciones de embarque en los puertos estatales cuyas operaciones habían sido suspendidas.

Se exceptúan de esta disposición Puerto Mutis, en la provincia de Veraguas, cuyas instalaciones permanecerán cerradas por recomendación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), y el puerto de Búcaro, en Los Santos, al cual no ha sido posible acceder debido a las condiciones de la vía.

Por su parte, en el puerto de El Agallito, en la provincia de Herrera, el muelle permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, por recomendación del SINAPROC, mientras que las oficinas continuarán operando con normalidad.

En tanto, en el puerto de Mensabé, en la provincia de Los Santos, las disposiciones aplicarán únicamente durante este martes 13 de octubre. La atención al público en las oficinas estará suspendida, pero se mantendrá personal disponible para supervisar los zarpes.

La AMP también señala que las limitaciones en la operación y atención de algunos puertos responden no solo a las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, sino también a la situación que enfrentan sus colaboradores, cuyas viviendas han sufrido daños parciales o totales a consecuencia del movimiento sísmico.

La institución comprende que estas circunstancias dificultan su asistencia a los puestos de trabajo, por lo que considera necesario tomar en cuenta su seguridad y bienestar mientras atienden las necesidades prioritarias de sus familias.

La medida se adopta como parte del proceso de reanudación gradual de las actividades portuarias. La AMP continuará dando seguimiento a las condiciones de las instalaciones y coordinando con las entidades correspondientes las acciones necesarias para avanzar en la recuperación del 100% de las operaciones.

La institución exhorta a los usuarios y operadores marítimos a mantenerse informados a través de sus canales oficiales, página web y redes sociales, donde se comunicarán oportunamente las actualizaciones sobre el funcionamiento de los puertos y las disposiciones que se adopten.