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Más de 400 réplicas se han registrado en Azuero

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Se han localizado 416 réplicas en la zona de Azuero luego del fuerte sismo principal de 7.5, según el Instituto de Geociencias de la Universidad.

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