Netflix anuncia su nueva función “Transferencia de Perfiles”

Este lunes 17 de octubre, la empresa de entretenimiento y plataforma de streaming estadounidense, Netflix habilitó su nueva función de transferencia de perfiles a nivel mundial.

“La función de transferencia de perfiles permite que las personas que usan tu cuenta puedan transferir un perfil a su propia membresía“, así lo anunció la empresa. Con esta opción los usuario podrán trasladar su perfil de una cuenta compartida a su propia cuenta como “crear una subcuenta con un perfil independiente, con acceso individual de usuario y contraseña, y recomendaciones personalizadas”

Al iniciar una cuenta nueva con un perfil actual, se copiará toda la información guardada en el historial de visualización, la configuración y las recomendaciones. Esta nueva función no eliminará el perfil copiada de la cuenta original, “Es más como una opción de copiado y pegado”, aclararon.

Con “Transferencia de perfiles” Netflix busca remplazar a “agregar una casa” que agregaba con costo extra por cada hogar agregado a una cuenta. Esta opción fue presentada en julio 2022 y generó fuertes críticas a la compañía por parte de sus usuarios, cuando se anunció que toda persona que compartía su perfil con familiares o amigos presentaría un aumento en el costo mensual de su membresía.

Netflix is launching Profile Transfer, a feature that lets anyone on an existing account migrate their profile to a brand-new account.

This is part of Netflix’s continued effort to stop password-sharing. pic.twitter.com/5FnIWs0Ij9

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 17, 2022