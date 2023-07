Barbie arrasa en taquillas y se convierte en la película más grande del año en EE.UU.

La película de Barbie se ha convertido en la película más grande del año en los Estados Unidos y Canadá hasta el momento, así lo indicó el distribuidor Warner Bros. Se estima que se ganaron 155 millones de dólares en su primer fin de semana.

Mientras tanto, el nuevo lanzamiento de Oppenheimer, que también se estrenó el pasado viernes 21, recaudó 93,7 millones de dólares en Estados Unidos, informó Universal Pictures.

Las características llegan en un momento en que los cines en general están luchando porque pierden la competencia de la transmisión.

Mientras tanto, en el Reino Unido, ambas películas habían llevado a la cadena de cines a ver su fin de semana más ocupado en cuatro años.

Barbie también estableció una serie de otros récords, incluida la obtención de la mejor apertura de 2023 hasta la fecha por delante de The Super Mario Bros. Movie ($ 146,3 millones).

El siguiente lanzamiento más cercano de 2023 fue Spider-Man: Across the Spider-Verse ($ 120,7 millones), seguido de Guardians of the Galaxy Vol. 3 ($118,4 millones) y Ant-Man and the Wasp: Quantumania ($106,9 millones). De lo contrario, muchos lanzamientos no han podido superar la marca de los 100 millones de dólares.

También marca el mayor estreno para las estrellas de Barbie, Margot Robbie y Ryan Gosling, el mayor estreno de tres días para una película basada en un juguete, eclipsando a Transformers: El lado oscuro de la luna ($115,9 millones), y el mayor estreno de Warner para una película que no pertenece a D.C. foto o una secuela.