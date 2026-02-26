Complejo Logístico de Puerto Armuelles tiene un avance de 70%

El Complejo Logístico de Puerto Armuelles toma forma reportando un avance del 70% en la construcción de su estructura principal: el nuevo muelle multipropósito de alto calado natural que permitirá que vuelvan a anclar los megabuques.

Así se informó hoy en el Gabinete Logístico que encabezó el presidente de la República, José Raúl Mulino, y en donde se anunció la integración del Aeródromo Nemesio Ledezma como parte de la estrategia nacional para fortalecer el sistema portuario y reactivar la economía del occidente del país.

Durante la sesión, se informó que el muelle registra un 70% de avance y está concebido como un eje dinamizador de la actividad portuaria, logística y productiva de la provincia de Chiriquí, con impacto directo en la generación de cerca de 2,000 empleos y el crecimiento regional.

Como parte del esquema de expansión del muelle, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que se incorporaron al proyecto los terrenos del Aeródromo Nemesio Ledezma, con una extensión inicial de 22 hectáreas y 1,200 metros cuadrados adicionales. Esta superficie representa la primera fase de un total proyectado de 50 hectáreas; en consecuencia, restan por integrarse unas 28 hectáreas para completar el polígono definitivo destinado al desarrollo integral del complejo.

Luis Roquebert, administrador de la AMP, explicó que este proyecto se desarrolla en tres fases claramente definidas: la construcción del muelle, la expansión territorial y el desarrollo del parque logístico.

La nueva infraestructura constituirá una plataforma logística de gran escala, con áreas de almacenamiento, procesamiento, distribución y servicios de valor agregado, que incrementará de manera significativa las capacidades operativas del puerto.

Roquebert precisó que la terminal está diseñada para atender buques de entre 300 y 330 metros de eslora y hasta 13 metros de calado, con una infraestructura estimada entre 150 y 300 metros lineales equipada para operar como terminal multipropósito. Podrá manejar carga contenerizada mediante buques tipo “feeder”, graneles sólidos, carga seca, carga general, carga líquida —incluido aceite crudo de palma—, así como cruceros, minicruceros y embarcaciones pesqueras.

Su ubicación estratégica permitirá atender carga proveniente de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, así como del sur de Costa Rica, haciendo de éste un nodo clave para el comercio regional. El proyecto contribuirá además a descongestionar otros puertos nacionales, diversificar rutas logísticas y fortalecer la resiliencia del sistema portuario panameño frente a las exigencias del comercio internacional.

El nuevo Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles será una plataforma estratégica para el desarrollo logístico, la integración regional y el crecimiento económico sostenible de Panamá, generando el interés de grandes empresas japonesas.

El embajador de Japón en Panamá, Kazuyoshi Matsunaga, participó como invitado del Gabinete Logístico. El diplomático señaló que ambos países comparten muchos valores universales como la libertad, democracia y leyes, por lo que augura la participación de empresas japonesas en el proyecto multimodal de Puerto Armuelles como Nissen Kaiun y Mitsui & Co.

Incluso el embajador Matsunaga presentó a los representantes de estas empresas y dijo que Nissen Kaiun es una empresa líder en la actividad marítima de la ciudad de Imabari en Japón y Mitsui & Co. es un integrante del desarrollo industrial en el mundo con gran interés en el “hub” logístico de Panamá.