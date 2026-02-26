Mulino anuncia obras con proyección económica para Chiriquí

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció en Puerto Armuelles, Chiriquí, el desarrollo de obras que buscan catapultar y dinamizar la economía en esta provincia. Entre estos proyectos destacan la construcción del Puerto de Barú, la adecuación del área de aduanas de Paso Canoas y el ferrocarril.

Mulino destacó que estas obras, junto a los proyectos viales, de alcantarillado y salud, entre otros, crean un polo de desarrollo

Asimismo, enfatizó que las entidades estatales están enfocadas en la capacitación de los residentes de Puerto Armuelles para que puedan aprovechar las oportunidades de estas obras, que traerán beneficio para toda la provincia y el país.

Como muestra, mencionó la presencia de inversores japoneses de primer nivel, de empresas de prestigio internacional y de presencia global, lo cual “no es casualidad, sino el resultado de una gestión enfocada en generar confianza y recuperar la imagen del país».

Entre los anuncios del presidente, destaca un encuentro bilateral, en abril próximo, con el mandatario saliente y la entrante de Costa Rica, para impulsar el área fronteriza de Paso Canoas, y adelantó que para el mes de diciembre debe estar concluido el Puesto de Aduana Bilateral, que había quedado en abandono.

“Paso Canoas no puede seguir con las enormes filas de camiones (hay que) acelerar la movilidad de carga. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera segura y confiable, para eso es la reunión”, acotó.

Igualmente, para el mes de marzo se reunirá con ejecutivos de Royal Caribbean Cruises interesados en establecer en Barú un sitio para reparación de sus barcos.

En materia vial, el Ministerio de Obras Públicas anunció proyectos como la rehabilitación de la carretera Aeropuerto – Pedregal hasta el Mercado del Marisco, en David; un proyecto Tapahueco en Alto Boquete y Volcán, y los intercambiadores de la ciudad de David en el cruce de la Unachi y la empresa Comasa.

Sobre la construcción del ferrocarril Chiriquí-Panamá, el mandatario explicó que en mayo estará listo el informe de factibilidad para determinar el avance de esta megaobra, y aseguró que se gestionará con responsabilidad para evitar el abandono, como ocurrió con proyectos en administraciones anteriores.