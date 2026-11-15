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Condenan atentado contra la vivienda del periodista Rolando Rodríguez

Published

12 horas atrás

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Un brutal atentado perpetrado contra la residencia de Rolando Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa, fue objeto de una enérgica condena.

El hecho fue calificado como un ataque de extrema gravedad que requiere una investigación inmediata y el pleno esclarecimiento de los hechos. De igual forma, se solicitó la entrega urgente de garantías de protección para el periodista y su familia.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reaccionó ante el hecho y lo calificó como un «ataque de extrema gravedad».

De igual manera, el presidente José Raúl Mulino expresó su rechazo en sus redes sociales: «Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia, ya se lo comuniqué al Director de La Prensa, Jorge Molina, a quien le expresé mi solidaridad».

 

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