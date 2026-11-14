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MiCultura impulsa el talento y la vocación con el Concurso de Docentes de Educación Artística 2027

Published

5 horas atrás

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Con la mirada puesta en fortalecer el ecosistema creativo del país y garantizar una formación de excelencia para las nuevas generaciones, el Ministerio de Cultura (MiCultura), a través de la Dirección Nacional de Educación Artística (DNEA), anuncia que el próximo 20 de noviembre se hará la apertura oficial del Concurso de Docentes de Educación Artística 2027.

Esta convocatoria abre 25 plazas docentes en 11 centros educativos a nivel nacional, apostando por un proceso ciento por ciento digital, transparente y basado estrictamente en el mérito y la especialización.

​El certamen busca incorporar a profesionales con sólida trayectoria en música, artes plásticas, diseño, teatro, folklore y asignaturas complementarias, cumpliendo con la misión institucional de nutrir las aulas con educadores idóneos capaces de transformar la sensibilidad artística en conocimiento.

De las 25 vacantes disponibles, 19 se concentran en cinco centros ubicados en la Ciudad de las Artes —el Centro Educativo de Artes Diversificadas, el Instituto Nacional de Música y las escuelas nacionales de Artes Plásticas, Teatro y Diseño—, mientras que las seis posiciones restantes descentralizan la oferta hacia centros de referencia en San Miguelito, La Villa de Los Santos, Chitré, Aguadulce y Penonomé.

​De acuerdo con el cronograma oficial, la convocatoria de vacantes abre el 20 de noviembre de 2026. El periodo de postulación en línea estará habilitado del 23 al 27 de noviembre a través de la plataforma oficial, donde cada aspirante podrá aplicar hasta a cinco opciones compatibles con su perfil profesional, adjuntando su expediente digital con títulos académicos, créditos, certificaciones de actualización y documentación legal vigente.

​Para asegurar el más alto nivel académico y pedagógico, las comisiones evaluadoras revisarán los expedientes entre el 2 y el 11 de diciembre, ponderando la formación de pregrado en Bellas Artes o disciplinas afines, el componente pedagógico, los estudios de posgrado, la experiencia docente certificada, así como audiciones y entrevistas especializadas. El proceso se rige bajo el marco del Decreto Ejecutivo N° 56 de 2025 y el Decreto Ejecutivo N° 18 de 2026, aplicando un estricto orden de prelación que prioriza a los especialistas de cada rama artística para reducir la discrecionalidad y garantizar la equidad.

​Tras la fase de selección por méritos durante la segunda quincena de diciembre, los resultados preliminares y listados de elegibles se publicarán del 11 al 15 de enero de 2027. Posteriormente, se abrirá un espacio de revisión y verificación de reclamos entre el 18 y el 21 de enero, culminando con la adjudicación y nombramiento oficial de las plazas del 25 al 28 de enero de 2027.

​Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura consolida una ruta moderna y rigurosa para la gestión del talento educativo, invitando a los artistas y pedagogos del país a sumarse a la misión de cultivar el patrimonio vivo y el futuro cultural de Panamá.

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