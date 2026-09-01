Declaran culpable a “Keffe D” por el asesinato de Tupac Shakur casi 30 años después

Un jurado de Las Vegas declaró culpable a Duane “Keffe D” Davis por el asesinato en primer grado del rapero Tupac Shakur, ocurrido en septiembre de 1996.

El veredicto, emitido este 31 de agosto, representa la primera condena relacionada directamente con la muerte del reconocido artista, cuyo caso permaneció sin resolución judicial durante casi tres décadas.

Davis, de 63 años, podría recibir una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia será determinada posteriormente por el tribunal.

La noche del 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur viajaba como pasajero junto al productor musical Suge Knight por Las Vegas. Mientras circulaban por la ciudad, un vehículo se aproximó y varios hombres abrieron fuego contra el automóvil.

El rapero recibió varios impactos de bala y fue trasladado de urgencia a un hospital. Seis días después, el 13 de septiembre, murió a los 25 años debido a las heridas.

Horas antes del tiroteo, Shakur y miembros de su entorno habían protagonizado una pelea en el hotel MGM Grand con Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis y miembro de los South Side Compton Crips. Los fiscales sostuvieron que este enfrentamiento desencadenó una represalia contra el artista.

La Fiscalía no afirmó que Davis fuera quien disparó contra Shakur. Su argumento fue que tuvo un papel clave en la planificación del ataque y que consiguió el arma utilizada durante el crimen.

Presentaron declaraciones realizadas por Davis a lo largo de los años, incluidas entrevistas en las que habló sobre lo ocurrido aquella noche. También utilizaron información de sus memorias para respaldar la acusación.

Orlando “Baby Lane” Anderson fue señalado durante el proceso como el principal sospechoso de haber efectuado los disparos. Sin embargo, nunca fue acusado formalmente por la muerte de Tupac.

Anderson murió en un tiroteo en California en 1998, aproximadamente dos años después del asesinato del rapero. Durante años, el caso estuvo rodeado de teorías y diferentes versiones sobre quiénes estuvieron detrás del asesinato.

El veredicto contra Davis marca un momento histórico en el caso, al establecer por primera vez una responsabilidad penal relacionada directamente con la muerte del artista. Ahora, el acusado espera la sentencia que determinará el tiempo que deberá permanecer en prisión, mientras su defensa prepara una posible apelación.