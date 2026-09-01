Minsa advierte que podría suspender atención en centros de salud donde no cuente con la seguridad

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que podría suspender temporalmente la atención en aquellos centros de salud donde no estén dadas las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores.

La advertencia fue realizada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, tras denunciar recientes actos de violencia registrados en el Centro de Salud de Escobal, en la provincia de Colón.

Boyd Galindo señaló que el personal sanitario, entre ellos médicos, enfermeras, camilleros y demás colaboradores, no puede ser expuesto a situaciones que pongan en peligro su integridad física mientras cumple con sus funciones.

El titular del Minsa destacó que garantizar la seguridad es fundamental para que las instalaciones de salud puedan brindar atención de manera adecuada a las comunidades.

Ante estos hechos, la institución reiteró la importancia de contar con condiciones seguras en los centros médicos y advirtió que, cuando estas no estén garantizadas, se deberán tomar medidas para proteger tanto al personal como a los usuarios del sistema de salud.