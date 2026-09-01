La tecnología predictiva ayuda a anticipar los efectos de la sequía causada por el fenómeno de El Niño

Ante el impacto del fenómeno de El Niño y el riesgo de una reducción de las lluvias, Panamá avanza en la capacitación de productores agropecuarios, técnicos y autoridades para utilizar herramientas tecnológicas que permitan analizar posibles escenarios climáticos antes de ejecutar acciones en las cuencas hidrográficas.

La iniciativa forma parte del proyecto Cuencas Resilientes y contempla el uso de herramientas digitales para evaluar los riesgos asociados al cambio climático y fortalecer la gestión de los recursos hídricos. La capacitación es impulsada por el Ministerio de Ambiente (MI AMBIENTE), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Fundación Natura.

Entre las herramientas utilizadas se encuentra IH-SIMC, un sistema desarrollado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, en España. La plataforma permite explorar y comparar diferentes escenarios en las cuencas hidrográficas utilizando información territorial y datos reales.

La tecnología permite, por ejemplo, analizar cómo determinadas medidas de adaptación podrían modificar las condiciones de una cuenca. De esta manera, los especialistas pueden evaluar previamente posibles acciones como la restauración de áreas boscosas o la implementación de sistemas agroforestales antes de invertir recursos en el territorio.

Las jornadas de capacitación están dirigidas a comités de cuencas, productores, organizaciones comunitarias, representantes del sector privado, académicos y funcionarios públicos. El objetivo es fortalecer la toma de decisiones basada en información científica y preparar a las comunidades ante escenarios de sequía e inundaciones.

Con estas herramientas, Panamá busca pasar de una respuesta principalmente reactiva a una planificación que permita anticiparse a los posibles efectos del cambio climático y mejorar la protección de sus fuentes de agua.