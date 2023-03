Disney World desafía al gobernador de Florida Ron DeSantis, anunciando conferencia LGBTQ

Disney está desafiando abiertamente al gobernador de Florida Ron DeSantis, anunciando que organizará la conferencia LGBTQ más grande del mundo en este estado. la disputa entre DeSantis y Walt Disney World parece no tener fin. El conflicto comenzó en marzo de 2022, cuando el entonces director ejecutivo de la corporación, Bob Chapek, expresó públicamente su decepción tras la aprobación del proyecto de ley HB 1557 de Florida, apodado Don’t Say Gay (no digas gay), mediante el cual se prohibía a los distritos escolares la enseñanza de orientación sexual e identidad de género.

Desde aquel momento, el gobernador de Florida consiguió la aprobación de una ley con la que puso fin a la autonomía virtual de Disney en más de 10 mil hectáreas en el estado. Ahora, la compañía de entretenimiento parece desafiar la situación actual y será la sede de la “conferencia LGBTQ más grande del mundo” a finales de año. Entre el 11 y 14 de septiembre próximos, Out & Equal, un grupo que hace campaña por los derechos de las personas homosexuales, lesbianas y transgénero en el lugar de trabajo, realizará su cumbre laboral del 2023 en el resort.

Desde que Disney criticó la prohibición de enseñar temas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en escuelas primarias sin el consentimiento de los padres, el gobernador aceleró su arremetida contra el parque y, en abril del año pasado, eliminó el distrito especial de Disney, conocido hasta ahora como Reedy Creek Improvement District.