RJ Mitte, recordado por Breaking Bad, fallece a los 34 años

El ámbito televisivo se encuentra de luto por el fallecimiento de RJ Mitte, conocido por su papel de Walter “Flynn” White Jr. en la serie Breaking Bad. El actor murió el lunes 12 de octubre de 2026, a la edad de 34 años, en su hogar en Brownsville, Texas, según indicaron sus representantes.

La noticia generó diversas reacciones, incluida la de Bryan Cranston, quien fue su padre en la ficción y le dedicó sentidas palabras a través de las redes sociales. El actor manifestó el gran dolor que siente por la pérdida de quien consideraba su hijo tanto en la vida real como en la pantalla.

Según los informes del caso, el Departamento de Policía de Brownsville recibió una llamada a las 12:50 p. m., hora local, y los agentes hallaron a Mitte sin vida en su casa. Su representante confirmó luego que el actor falleció como consecuencia de un suicidio.

Bryan Cranston recuerda el talento y la tenacidad de Mitte

Cranston recordó que conoció a Mitte cuando apenas tenía 14 años y fue escogido para interpretar a Walter White Jr. en la serie. Según comentó, el joven llegó al set con mucho que aprender, pero eventualmente se transformó en un actor talentoso y dedicado.

El protagonista de Breaking Bad también subrayó la determinación de su colega, quien vivía con parálisis cerebral, y destacó que nunca dejó que su condición le impidiera cumplir con las exigencias del trabajo.

Más allá de su desempeño actoral, Cranston enfatizó su compromiso con la representación de actores con discapacidad y su esfuerzo por fomentar una mayor inclusión en la industria del espectáculo.

Uno de los aspectos más conmovedores de su mensaje fue recordar que ambos habían intercambiado mensajes semanas antes de su fallecimiento para planear un almuerzo. Cranston comentó que no sabe si ese encuentro hubiera cambiado algo, pero dejó en claro cuánto apreciaba a Mitte y cuánto disfrutó de su compañía durante los años de la serie y después de su final.

“Te extrañaré, hijo”, concluyó el actor al cerrar su emotiva despedida.

RJ Mitte convirtió su experiencia en una oportunidad para representar a otros

Mitte se volvió conocido a nivel internacional gracias a Breaking Bad, que se emitió entre 2008 y 2013 durante cinco temporadas. Su personaje, Walter “Flynn” White Jr., era el hijo del protagonista Walter White, interpretado por Cranston.

El desempeño tuvo un significado especial ya que Mitte también fue diagnosticado con parálisis cerebral en su niñez. Su experiencia personal le brindó la capacidad de aportar autenticidad a su papel y, posteriormente, utilizar su visibilidad para fomentar diálogos sobre la discapacidad y la inclusión.

Además de su carrera actoral, se involucró en actividades filantrópicas y trabajó como defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Sus representantes resaltaron que construyó una plataforma para impulsar la concienciación y una representación más diversa dentro del entretenimiento.

La pérdida de Mitte genera una profunda tristeza entre sus colegas, seguidores y quienes valoraron su trabajo tanto en la actuación como en su esfuerzo por una industria más inclusiva.