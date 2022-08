Farmacias no aceptan el 30% de descuento

De acuerdo con el anuncio del presidente de la República Laurentino Cortizo, a partir del lunes 15 de agosto empezará a regir la medida del 30% de descuento general en más de 100 medicamentos, adicional al 20% de descuento con el que ya cuentan los jubilados del país. Frente a eso, algunos gremios empresariales y farmacéuticos expresaron su descontento con esta medida alegando que “les generará pérdidas y muchos tendrán que cerrar”.

En tanto, Orlando Pérez presidente de los propietarios de farmacia expresó que “nunca los llamaron a reuniones ni ninguna mesa de trabajo (…) solo nos llamaron para explicarnos el decreto porque no lo comprendíamos”.

Actualmente el país vive una crisis y uno de los puntos a tratar es el alto costo de los medicamento que, comparados con países de la región, en Panamá el precio de los medicamentos es el doble, el triple e inclusive en muchos casos se quintuplica, lo que ha llevado a los panameños a manifestarse en las calles para exigir una solución real y efectiva a esta situación.

“No es un subsidio porque el gobierno no lo va a pagar pero, para la farmacia privada sí es un subsidio que nosotros vamos a tener que costear”, dijo el empresario Orlando Pérez, quien además añadió que “la operación matemática no da y vamos terminar perdiendo un 20% y esto nos va a llevar a que las farmacias privadas el lunes tengamos que cerrar nuestras puertas porque no podemos hacerle frente a este decreto. “

Por otro lado, el frente nacional por la defensa de los derechos económicos y sociales Frenadeso, expresó, en uno de los 12 puntos de su volentín informativo, que “en el país existe una mafia farmacéutica y empresarial que chantajea y promueve desabastecimiento para fomentar especulación y aumentar precios”. No obstante, el presidente de los propietarios de farmacia dijo que “empezamos a suspender las compras a nivel nacional de todas las farmacias. Desde el día de ayer no se está comprando absolutamente y estamos devolviendo la mercancía que tenemos en la farmacia y el lunes vamos a cerrar “.