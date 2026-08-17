Selena Gomez niega acusaciones de fraude y buscará desestimar la demanda

Selena Gomez negó las afirmaciones de fraude vinculadas con Wondermind y anunció que sus abogados intentarán que la demanda en su contra sea desestimada.

La reacción de la cantante y actriz tuvo lugar el sábado 15 de agosto, mediante un comunicado de su abogado, Mathew S. Rosengart, quien describió las acusaciones como sin base, tanto legal como fácticamente.

“Las acusaciones de que Selena Gomez participó de alguna manera en un supuesto «fraude» u otro acto ilícito son completamente infundadas, tanto desde el punto de vista fáctico como legal”, afirmó el abogado.

Rosengart también mencionó que el equipo jurídico de Gomez se enfrentará al proceso y anticipó que presentarán una petición ante el tribunal para intentar poner fin al litigio.

El conflicto se originó después de que Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC interpusieran una demanda el jueves 13 de agosto contra Gomez, de 34 años, y su madre, Mandy Teefey, de 50, quienes colaboraron en la creación de Wondermind junto a Daniella Pierson.

Las empresas inversoras afirman que han invertido más de 1,2 millones de dólares en la plataforma de bienestar mental y ahora piden recuperar esa suma, además de otras compensaciones.

Según los documentos judiciales, los demandantes dicen que recibieron información que presentaba a Wondermind como una empresa con los recursos, la estructura y el liderazgo necesarios para ser un negocio exitoso. No obstante, sostienen que la realidad interna de la empresa era mucho más compleja.

Los inversionistas también argumentan que no conocieron la verdadera magnitud de los problemas relacionados con Wondermind hasta septiembre de 2025, cuando una publicación de The Cut reveló las dificultades financieras y operativas de la compañía.

Las dudas sobre el estado del negocio ya habían salido a la luz meses antes. En mayo de 2025, Forbes reportó que Wondermind había reducido drásticamente su personal, despidiendo a nueve de sus 15 empleados, además de mencionar deudas pendientes con trabajadores independientes y proveedores.

Wondermind fue fundada en 2022 por Selena Gomez, Mandy Teefey y Daniella Pierson como una plataforma dedicada a contenidos y herramientas sobre la salud mental.

Por el momento, el caso sigue en los tribunales y las acusaciones de los inversores no implican una determinación de culpabilidad. El equipo legal de Gomez, por su parte, asegura que las reclamaciones en su contra son infundadas y buscará que sean desestimadas.