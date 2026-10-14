Gobierno creará dos fideicomisos para manejar las donaciones tras el sismo

El Gobierno Nacional ha autorizado la constitución de dos fideicomisos, uno manejado por el Estado y otro con gobernanza de la empresa privada, con el fin de recibir y administrar fondos que se destinarán exclusivamente para dar asistencia a las personas afectadas por el sismo del 9 de octubre de 2026, así como para la reparación, rehabilitación y construcción de viviendas afectadas por este evento.

Esto luego de que el Consejo de Gabinete declarara estado de emergencia nacional por el sismo, a través del cual se destinarán hasta 100 millones de balboas para ayudar a los afectados en las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé, Veraguas y otros puntos.

El fideicomiso ha sido constituido entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional de Panamá (BNP), tras el refrendo de la Contraloría General de la República.

El ministro del MEF, Felipe Chapman, detalló que se ha abierto una cuenta bancaria cuyos primeros recursos serán provenientes de fondos no reembolsables donados por instituciones financieras multilaterales, al igual que de primas de seguros contratados por el Estado para eventos catastróficos.

El segundo fideicomiso ha sido abierto en la Caja de Ahorros, que recibirá donaciones provenientes de empresas panameñas para financiar obras de reparación, rehabilitación y construcción de viviendas que hayan sufrido daños por el movimiento telúrico y sus réplicas. Este fideicomiso será administrado enteramente por el sector privado, detalló Chapman.

Estas medidas buscan darle el correcto y ágil manejo a los fondos que están siendo donados dentro y fuera del país para ayudar a los damnificados y afectados.