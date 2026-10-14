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Niegan cambio de arresto domiciliario a José Gabriel Carrizo

Published

9 horas atrás

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Una jueza de garantías rechazó la solicitud de modificar la medida cautelar del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, por lo que continuará cumpliendo arresto domiciliario mientras avanzan las investigaciones por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Durante la audiencia, la defensa legal argumentó que las cifras financieras iniciales de la Contraloría perdieron validez al demostrarse ingresos familiares legítimos que superan los gastos, aunque el tribunal determinó que no existían cambios fundamentales suficientes en las circunstancias para levantar la restricción.

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