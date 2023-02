Gobierno de Turquía planea reconstruir Kahramanmaras en un año

Durante su paso por el área de ayuda de emergencia establecida en la provincia de Kahramanmaras el actual presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció a los medios nacionales e internacionales que el objetivo de su Gobierno es reconstruir la región de sureña afectada por el terremoto de 7,8 en la escala de Richter.

Erdogan mencionó que no dejará que los ciudadanos de la zona afectada permanezcan en la calle. “Nuestro estado está utilizando todos sus recursos con AFAD (la agencia de gestión de desastres de Turquía) y los municipios”.

De igual manera se anunció que cada una de las familias damnificadas por los terremotos del lunes 6 de febrero, recibirán 10,000 liras turcas lo que equivale a uno 500 euros. Erdogan reafirmó que las autoridades turcas están utilizando todos sus recursos para enfrentar los destrozos que han dejado atrás los terremotos.

Hasta el momento se ha informado que al menos 8,500 personas han muerto y cerca de 50,000 se encuentran heridas solamente en el territorio turco; mientras que en lado sirio se han contabilizado 1,262 muertos y 2.285 heridos en las zonas controladas por las autoridades del país, y en las zonas controladas por lo rebeldes de las provincias de Idlib y Alepo se suman más de 1.280 muertos y 2.600 heridos.

LIVE — President Erdoğan in Hatay: This is a period of solidarity and unity. As the Turkish state and nation, we will overcome this crisis shoulder to shoulderhttps://t.co/1w9g33F2il pic.twitter.com/USkCouiuCN

— DAILY SABAH (@DailySabah) February 8, 2023