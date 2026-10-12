IMA entregará más de 20 mil bolsas a los afectados por el terremoto

Durante la conferencia de prensa del equipo interinstitucional de asistencia humanitaria, el director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, detalló que entre el sábado y el domingo la entidad ha logrado la elaboración de más de 22,000 bolsas de alimentos.

Murillo destacó que, atendiendo las instrucciones directas del presidente José Raúl Mulino, los equipos de la institución trabajan para llevar el apoyo casa por casa a las familias afectadas por el reciente sismo.