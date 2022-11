Inglaterra y Estados Unidos avanzan a octavos de final

Las selecciones de Inglaterra y Estados Unidos son las clasificadas a octavos de final por el Grupo B del Mundial de Qatar 2022.

Los norteamericanos con un gol de Christian Pulisic venció por 1-0 a Irán, mientras que los británicos ganaron el por 3-0 a Gales.

Estados Unidos intentará vencer el sábado 3 de diciembre a Países Bajos para avanzar apenas por segunda vez en su historia a cuartos de final de un Mundial, un récord que registró en Corea-Japón 2002.

Inglaterra irá contra Senegal que logró acceder tras vencer a Ecuador.

🇳🇱🇸🇳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇺🇸

Four Round of 16 spots have been confirmed! 👊🎟#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2022