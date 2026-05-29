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Canadá, México y Estados Unidos refuerzan controles sanitarios ante riesgo de ébola previo al Mundial 2026

Published

7 mins atrás

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A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Canadá, México y Estados Unidos han implementado medidas sanitarias coordinadas para prevenir la propagación del virus del ébola. 

Las acciones estarán dirigidas principalmente a viajeros procedentes de regiones africanas consideradas de mayor riesgo, quienes deberán someterse a monitoreos, revisión médicas y controles en el Aeropuerto.

Según informaron las autoridades de los tres países, el objetivo de esta estrategia conjunta es proteger a la población local y a los millones de aficionados, deportistas, turistas y visitantes que llegarán a estos países durante el torneo, sin afectar significativamente el flujo de viajes y comercio entre las naciones anfitrionas.

Estas medidas buscan reducir el riesgo de contagio de una enfermedad que puede provocar síntomas graves y potencialmente mortales si no es detectada y tratada oportunamente.

La salud y la seguridad de todos los asistentes continúan siendo una de las principales prioridades de los organizadores y gobiernos involucrados.

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