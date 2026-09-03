Vance avisa que podría apoyar a otros republicanos para 2028

Al vicepresidente, de quien se espera que se postule a la presidencia en dos años, se le preguntó si apoyaría al senador estadounidense Ted Cruz de Texas o al secretario de Defensa Pete Hegseth, dos republicanos cuyos nombres han sonado como posibles candidatos presidenciales.

Vance dijo que anima a cualquier republicano que se preocupe por el país a centrarse en las elecciones de mitad de mandato, y no en un cargo que aún está a unos años de distancia. Sin embargo, añadió: «Podría verme apoyando a una gran variedad de personas».

Calificó a Hegseth como «un gran tipo» y, sobre Cruz, comentó: «Sin duda, Ted es una persona muy auténtica y simpática, y estoy seguro de que lo hará muy bien».