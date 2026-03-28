Meduca anuncia el regreso a la prueba PISA

El Ministerio de Educación ha decidido retornar a la prueba PISA en 2029 como parte de una estrategia responsable y planificada, alineada con los avances estructurales que se están implementando en el sistema educativo.

Para ese momento, estaremos en una fase intermedia del rediseño curricular y podremos empezar a medir el impacto de su implementación, así como el fortalecimiento de las competencias docentes mediante procesos continuos de capacitación y la ejecución de programas como Entre Pares, entre otros, orientados a integrar de manera efectiva las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

«Panamá apuesta por presentarse en un escenario donde los cambios aplicados se reflejen en resultados concretos, medibles y sostenibles. El retorno en 2029 permitirá evaluar con mayor precisión el impacto de estas estrategias, centradas en elevar la calidad educativa, fortalecer las habilidades de los estudiantes y garantizar una formación pertinente frente a los desafíos actuales», puntiualizó el Ministerio.