Ministro Orillac coordina plan de optimización del agua con la Junta Técnica de Veraguas

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, instó a la Junta Técnica de Veraguas a apoyar decididamente el plan de optimización de la red de agua potable en el país.

Para ello, solicitó la disposición de personal calificado que se sume a los trabajos que se han comenzado a ejecutar junto al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

La intención, explicó Orillac, es dar seguimiento a la instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino, de llevar soluciones a corto plazo a los sectores más afectados por el problema histórico de suministro irregular de agua.

Los lineamientos fueron explicados este viernes 27 de marzo, durante la segunda sesión ordinaria de la Junta Técnica, que tuvo lugar en el salón de reuniones de la 9na. Zona Policial en la ciudad de Santiago.

Durante la reunión, se expuso la situación de la distribución del agua potable en la provincia de Veraguas. Asimismo, se dio un informe sobre los avances en los proyectos de perforación de pozos, y los de abastecimiento en Puerto Mutis, distrito de Montijo. Igualmente, se presentó un estado de situación del Hospital Luis “Chicho” Fábrega.

El ministro Orillac estuvo acompañado por la gobernadora de la provincia de Veraguas, Hildemarta Riera; y la secretaria de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia, Mercedes González.

Asistieron directores regionales de instituciones del Gobierno Central y jefes de agencias estatales, quienes tomaron nota de las asignaciones.

“Estoy pidiéndoles apoyo desde ya, porque el tema del agua a nivel nacional se está atendiendo para cumplir con una promesa y una petición que se nos hizo en campaña a nivel nacional”, explicó Orillac.

Detalló que, como medida a corto plazo para atender la situación del agua en el país, se ha iniciado un programa de rehabilitación de pozos e instalación de tanques de reserva en planteles escolares.

Este plan gubernamental requerirá que las instituciones del Gobierno Central en Veraguas y en el resto de las provincias proporcionen electricistas, electromecánicos, plomeros, choferes y todo el personal que resulte útil para las labores que se desarrollen en función del plan de optimización de la red de agua potable.

“En este momento estamos para trabajar, para cumplirle al pueblo”, enfatizó Orillac.

Además, destacó que, en Veraguas, los esfuerzos serán coordinados a través de la gobernadora Riera, quien informará sobre próximas fechas para otras reuniones de coordinación.