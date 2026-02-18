MIDES coordina el traslado de 10 jóvenes del CAI de Tocumen a chitré

La ministra de Desarrollo Social (Mides) y presidenta de la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Beatriz Carles de Arango, coordinó el traslado de 10 jóvenes masculinos mayores de edad, en condiciones de discapacidad, residentes en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, hacia el Hogar María Auxiliadora, ubicado en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, el cual se encuentra desocupado, ya que alberga una población de 23 adolescentes durante la temporada escolar.

Esta medida tiene carácter temporal, mientras se gestiona una solución especializada y multidisciplinaria, acorde a las necesidades de esta población.

No obstante, conscientes de la importancia de garantizar la continuidad de la atención que este hogar brinda a la población de adolescentes estudiantes, se están coordinando alternativas que les brinde la continuidad del servicio que se les ha venido prestando en las mismas condiciones, una vez iniciado el periodo escolar.

Para el traslado de estos 10 jóvenes adultos, que crecieron dentro del sistema de protección para niños, niñas y adolescentes, se requirió la coordinación con la Senniaf, entidad pública descentralizada y especializada del Estado, que tenía bajo su responsabilidad estás diez personas en el Centro de Atención Integral de Tocumen.

La ministra de Desarrollo Social se trasladó la mañana de este martes 17 al Hogar María Auxiliadora para verificar personalmente las necesidades de la población trasladada, desde donde logró una articulación con el ministerio de Salud, que envió, de inmediato, equipo médico que evaluó cada uno de los jóvenes.

Como ente rector de las políticas públicas sociales, el Mides impulsa acciones articuladas para asegurar la protección de la niñez y adolescencia, así como de las personas en situación de vulnerabilidad, bajo tutela del Estado, asegurándoles condiciones dignas y adecuadas, desde un enfoque interinstitucional