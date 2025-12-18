Minsa desmiente información sobre cierre de farmacias

El Ministerio de Salud (Minsa) informa a los usuarios de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas que no está exigiendo contar con un manual de seguridad para la operación de establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos.

El Minsa ha recibido reportes que inescrupulosos están llamando y amenazando a los propietarios de farmacias con cerrar el establecimiento sino cuentan con el manual de seguridad.

El Minsa desmiente esta información y solicita a los afectados presentar las denuncias respectivas.