Minsa desmiente información sobre cierre de farmacias

CAF inaugurará el Foro Económico con un gran festival cultural

Museo del Canal conmemorará los 36 años de la Invasión con varias actividades

Presidente Mulino dio más datos sobre el crecimiento de la economía

Presidente Mulino rinde honor capitán Post Mortem José Isaza Melo

El Ministerio de Salud (Minsa) informa a los usuarios de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas que no está exigiendo contar con un manual de seguridad para la operación de establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos.

El Minsa ha recibido reportes que inescrupulosos están llamando y amenazando a los propietarios de farmacias con cerrar el establecimiento sino cuentan con el manual de seguridad.

El Minsa desmiente esta información y solicita a los afectados presentar las denuncias respectivas.

