Presidente Mulino dio más datos sobre el crecimiento de la economía

13 horas atrás

Acompañado de su equipo de gabinete, el presidente José Raúl Mulino abordó diversos temas en su última conferencia de este año 2025.

El mandatario informó que el Indicador Mensual de la Actividad Económica (IMAE) muestra que la economía creció 4.3%, frente al 2.2% del mismo período de 2024, lo que significa que se duplicó el crecimiento interanual y no es casualidad, sino un trabajo sincero de un equipo económico que está sentando las bases de una economía fuerte y sostenible en el tiempo. La Actividad creció, se duplicó este crecimiento.

Igualmente, el Presidente pidió a los jueces reflexionar sobre sus decisiones en los casos donde hay menores involucrados en crímenes violentos. «El garantismo debe ser para las víctimas y no para los asesinos, los narcos o los pandilleros, necesitamos más dureza en la aplicación de las leyes, y un mayor compromiso de la justicia con la sociedad panameña», manifestó.

