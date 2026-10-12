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Miviot realiza censo de las familias afectadas por el sismo

Published

12 horas atrás

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En coordinación directa con los gobiernos locales el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), ha iniciado de manera inmediata los censos de las familias afectadas por el sismo de 7.5 grados registrado el viernes 8 de octubre de 2026 en el país, anunció el ministro de esta Cartera, Jaime A. Jované C.

Para ello se movilizó personal de las direcciones regionales de Chiriquí para reforzar Veraguas y colaboradores de Panamá Este, Centro, Norte y Oeste para apoyar Coclé, Herrera y Los Santos.

De acuerdo con las evaluaciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), se contabilizan oficialmente más de 1,200 viviendas evaluadas, concentrándose en su mayoría en las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé.

Paralelamente, indicó el ministro Jované, que a partir de hoy se inicia el traslado formal de materiales de construcción para abastecer los depósitos regionales ubicados en las cuatro provincias más impactadas.

Asimismo, informó que se procederá con los trabajos de remoción de escombros, que permitirá garantizar que, una vez emitidas las órdenes de proceder y con los contratistas disponibles iniciar la fase de restauración y construcción de viviendas de manera inmediata y efectiva.

Para garantizar el suministro continuo de insumos, el ministro Jované C. anunció el lanzamiento de los procesos de licitación necesarios y confirmó que se mantiene una estrecha coordinación con la Contraloría General de la República para que los refrendos y las órdenes de proceder se expidan a más tardar en el transcurso de esta semana.

​»Estamos trabajando para que la ayuda llegue con la rapidez que la población exige, garantizando el orden y la transparencia que el Gobierno Nacional exige en cada una de sus inversiones públicas», enfatizó el ministro.

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