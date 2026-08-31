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Un aprehendido por homicidio de dos agentes del Senan
Aprehenden a un joven de 21 años por homicidio culposo de dos agentes del Servicio Nacional Aeronaval en la provincia Colón.
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