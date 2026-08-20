Panamá vuelve a convertirse en punto de encuentro del flamenco

Del 6 al 13 de septiembre, regresa el Panamá Flamenco Festival en su XII edición, una plataforma cultural creada y dirigida por la bailaora, docente y productora Anita Loynaz, que desde 2014 promueve el flamenco en Panamá a través de espectáculos, formación, intercambio cultural y actividades abiertas a la comunidad.

A lo largo de su trayectoria, el festival ha reunido a más de 35,000 asistentes, 59 artistas invitados, 48 espectáculos y más de 4,000 estudiantes certificados, consolidándose como una plataforma de referencia para el encuentro entre Panamá, España y Latinoamérica a través del flamenco.

Este 2026, el festival presenta una programación que combina tradición, formación, innovación escénica, impulso al talento nacional y propósito social, con una importante oferta de actividades gratuitas para acercar el flamenco a nuevos públicos.

6 DE SEPTIEMBRE | GALA DE APERTURA Palacio Bolívar | Actividad gratuita

La XII edición dará inicio en el histórico Palacio Bolívar con una Gala de Apertura de Flamenco Típico, dirigida por Odette Cortez y Anita Loynaz, acompañadas de artistas e invitados especiales.

Una velada que marcará oficialmente el comienzo de una semana dedicada al encuentro entre el flamenco, la cultura y las artes escénicas, celebrando además el diálogo entre las raíces culturales de España y Panamá.

7 Y 8 DE SEPTIEMBRE | CURSOS INTENSIVOS DE FLAMENCO 6:00 p.m. a 9:00 p.m. | Anita Loynaz Center

Durante dos jornadas, Iván Vargas impartirá cursos dirigidos a aficionados y estudiantes de flamenco, con formación para niveles principiante, intermedio y avanzado.