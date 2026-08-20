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Panamá vuelve a convertirse en punto de encuentro del flamenco

Published

27 mins atrás

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Del 6 al 13 de septiembre, regresa el Panamá Flamenco Festival en su XII edición, una plataforma cultural creada y dirigida por la bailaora, docente y productora Anita Loynaz, que desde 2014 promueve el flamenco en Panamá a través de espectáculos, formación, intercambio cultural y actividades abiertas a la comunidad.

A lo largo de su trayectoria, el festival ha reunido a más de 35,000 asistentes, 59 artistas invitados, 48 espectáculos y más de 4,000 estudiantes certificados, consolidándose como una plataforma de referencia para el encuentro entre Panamá, España y Latinoamérica a través del flamenco.

Este 2026, el festival presenta una programación que combina tradición, formación, innovación escénica, impulso al talento nacional y propósito social, con una importante oferta de actividades gratuitas para acercar el flamenco a nuevos públicos.

6 DE SEPTIEMBRE | GALA DE APERTURA Palacio Bolívar | Actividad gratuita

La XII edición dará inicio en el histórico Palacio Bolívar con una Gala de Apertura de Flamenco Típico, dirigida por Odette Cortez y Anita Loynaz, acompañadas de artistas e invitados especiales.

Una velada que marcará oficialmente el comienzo de una semana dedicada al encuentro entre el flamenco, la cultura y las artes escénicas, celebrando además el diálogo entre las raíces culturales de España y Panamá.

7 Y 8 DE SEPTIEMBRE | CURSOS INTENSIVOS DE FLAMENCO 6:00 p.m. a 9:00 p.m. | Anita Loynaz Center

Durante dos jornadas, Iván Vargas impartirá cursos dirigidos a aficionados y estudiantes de flamenco, con formación para niveles principiante, intermedio y avanzado.

Una experiencia para profundizar en la técnica, la musicalidad y la expresión del baile flamenco de la mano de un artista granadino.

8 DE SEPTIEMBRE | CLASE MAGISTRAL CON IVÁN VARGAS 5:00 p.m. | Anita Loynaz Center | Actividad gratuita

El reconocido bailaor español Iván Vargas, proveniente de Granada, llega a Panamá como artista invitado de esta XII edición.

El 8 de septiembre a las 5:00 p.m. ofrecerá una clase magistral gratuita, brindando al público una oportunidad especial de acercarse al flamenco y aprender directamente de un destacado exponente de la escena española.

10 AL 13 DE SEPTIEMBRE | AMAZONAS Teatro Nacional de Panamá | 8:00 p.m.

El gran estreno escénico de esta edición será AMAZONAS, una producción original creada y producida por Anita Loynaz, con coreografía de Moyra Bruneté y Anita Loynaz, y composición y dirección musical de Bruno Linares.

AMAZONAS representa una importante apuesta del festival por impulsar y visibilizar el talento nacional, reuniendo en escena a un elenco de 25 bailarinas de diferentes géneros y disciplinas para dar vida a una propuesta de flamenco fusión sin precedentes en Panamá.

Por primera vez se presenta en el país un espectáculo de estas características, donde el flamenco dialoga con diferentes lenguajes de la danza, la música y las artes escénicas dentro de una experiencia inmersiva, concebida especialmente para el Teatro Nacional de Panamá.

A través de una puesta en escena de gran formato, música original y un universo visual y sensorial, AMAZONAS conduce al espectador por un viaje a través de diferentes dimensiones de la mujer: la libertad, el impulso, el dolor, la protección, el amor, la ansiedad, la rendición, las raíces y el regreso a sí misma.

Una producción contemporánea donde lo ancestral, la naturaleza y mundos visuales extraordinarios se encuentran con la fuerza del flamenco, la innovación escénica y el talento de una nueva generación de artistas.

Boletos disponibles en Panatickets, con diferentes localidades y precios.

12 DE SEPTIEMBRE | FLAMENCO TÍPICO – “PATRIA”
4:30 p.m. | Arco Chato, Casco Antiguo | Actividad gratuita

El festival vuelve a encontrarse con las raíces y la identidad panameña a través de una clase magistral gratuita de Flamenco Típico, de la mano de Anita Loynaz y Odette Cortez.

Una experiencia que propone el encuentro entre dos culturas y sus lenguajes a través de la música, el baile y el movimiento, en uno de los espacios históricos más emblemáticos de la ciudad.

13 DE SEPTIEMBRE | FLAMENKOFIT®
6:00 a.m. | Plaza Quinto Centenario – nueva Playita | Actividad gratuita

Como cierre del festival, y gracias al apoyo de la Alcaldía de Panamá, la Plaza Quinto Centenario, donde se encuentra la nueva Playita, recibirá una gran clase gratuita de FlamenkoFit®, metodología creada por Anita Loynaz que integra flamenco, ejercicio y bienestar.

Una experiencia abierta a toda la comunidad para cerrar ocho días de celebración cultural a través del movimiento.

UN FESTIVAL QUE ACERCA EL FLAMENCO A TODOS

Desde sus inicios, uno de los principales propósitos del Panamá Flamenco Festival ha sido generar espacios que permitan que cada vez más personas puedan acercarse, conocer y vivir el flamenco, independientemente de su experiencia previa.

Por ello, esta XII edición mantiene una parte importante de su programación con acceso gratuito: la Gala de Apertura en el Palacio Bolívar, la clase magistral con Iván Vargas, la clase de Flamenco Típico en el Arco Chato y la gran jornada de FlamenkoFit® en la Plaza Quinto Centenario.

El festival suma además un importante componente social. Parte de sus esfuerzos estarán destinados a recaudar fondos para la Fundación Aid for Aids en Panamá, mientras que un porcentaje de la taquilla será destinado a apoyar a los afectados por los terremotos en Venezuela.

Durante ocho días, Panamá vuelve a convertirse en punto de encuentro del flamenco, la cultura y las artes escénicas, conectando artistas, estudiantes, instituciones, aliados y público a través de un lenguaje artístico que trasciende fronteras.

Boletos para AMAZONAS e Inscripciones a actividades gratuitas: disponibles en Panatickets

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