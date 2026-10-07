Paramount y Warner Bros se unen en una nueva compañía de entretenimiento

El panorama de la industria audiovisual cambia tras la integración de Paramount y Warner Bros. Discovery, una operación que reúne bajo una misma estructura a algunas de las marcas más conocidas del cine, la televisión y el streaming.

La nueva compañía, denominada Skydance, estará encabezada por David Ellison, quien asumirá el liderazgo de la empresa tras concretarse la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount.

La operación permitirá que el nuevo conglomerado concentre reconocidas producciones y plataformas de entretenimiento. Entre ellas se encuentran Paramount+, HBO Max y Pluto TV, además de estudios y cadenas televisivas pertenecientes a ambas compañías.

El acuerdo también pone bajo una misma administración franquicias de gran alcance internacional, como Harry Potter, Batman, Superman, Star Trek y Misión Imposible, ampliando el catálogo y la capacidad de producción de la nueva empresa.

Un acuerdo que enfrentó cuestionamientos

La adquisición no estuvo exenta de obstáculos. El proceso generó preocupaciones relacionadas con la competencia dentro del mercado estadounidense de medios, lo que llevó a autoridades y fiscales estatales a cuestionar la operación.

Como parte de los acuerdos alcanzados para permitir la transacción, la nueva compañía asumió compromisos relacionados con la producción de contenido y con la independencia editorial de algunos de sus medios informativos.

Entre las medidas anunciadas se contempla mantener una producción cinematográfica significativa y destinar recursos adicionales a la industria audiovisual en Hollywood durante los próximos años.

Con la operación finalizada, Skydance comienza su recorrido como uno de los principales grupos del sector, en un momento en que las empresas de entretenimiento compiten por ampliar sus plataformas digitales, contenidos y audiencias a nivel mundial.