El primer cómic de Captain America alcanza una cifra millonaria en subasta

Casi 80 años guardado en una caja de cartón y una venta que superó los 700 mil dólares. Así concluyó la historia de un ejemplar de Captain America Comics No. 1, la revista que presentó por primera vez al icónico superhéroe en 1941.

El cómic se subastó por 716.750 dólares en una venta organizada por Heritage Auctions en Dallas, convirtiéndose en uno de los destacados del evento.

Este ejemplar obtuvo una calificación de 9.0 por parte de la Certified Guaranty Company (CGC), una de las firmas más importantes en la certificación y conservación de cómics.

Casi ocho décadas en custodia

Lo interesante de esta pieza no radica solo en su precio. Este cómic fue adquirido por un coleccionista en un punto de venta entre 1940 y 1941, quien decidió conservarlo durante muchos años dentro de su caja original.

El ejemplar es parte de la colección Merrimack Valley, un conjunto de revistas de la Edad de Oro de los cómics que fueron adquiridas por su propietario original y han estado bajo su cuidado todo este tiempo.

Finalmente, casi 80 años después, el dueño optó por vender parte de su colección.

Una subasta que generó millones

La venta del Captain America Comics No. 1 se llevó a cabo del 24 al 26 de septiembre en Dallas, como parte de un evento que incluyó tanto cómics como obras de arte original.

En total, ambas subastas generaron 18.174.129 dólares en ingresos.

La subasta que se centró únicamente en cómics recaudó cerca de 8,4 millones de dólares, mientras que la venta de arte original relacionado con este tipo de revistas totalizó otros 9,7 millones de dólares.

El ejemplar de Captain America Comics No. 1, que se publicó en 1941 y se ha convertido con el tiempo en una pieza histórica para los coleccionistas, fue el gran protagonista de la jornada.