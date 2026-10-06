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Messi llegará a la animación con su propia serie en una aventura fantástica

Published

14 horas atrás

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El futbolista argentino Lionel Messi llegará al mundo de la animación con “Messi and the Giants”, una producción que presentará una versión fantástica del astro del fútbol y que tiene previsto su estreno para 2027.

La historia seguirá a Leo, un niño de 12 años, quien termina inesperadamente en una dimensión desconocida dominada por gigantes. Para encontrar el camino de regreso a su hogar, deberá enfrentarse a diferentes desafíos y participar en batallas de alto riesgo inspiradas en el fútbol.

En esta realidad alternativa, el joven protagonista contará con características propias de un superhéroe galáctico y tendrá que demostrar sus habilidades para superar los obstáculos que aparecen durante su aventura.

Detalles de la producción fueron presentados durante un panel de la Comic-Con Málaga, celebrada en el sur de España. En el encuentro participaron integrantes del equipo encargado del proyecto, entre ellos los productores ejecutivos Lacey Staton y Bryan Korn, además del director Dan Creteur y el productor ejecutivo Sergi Reitg, vicepresidente de Sony Music Vision Latin Iberia.

La serie plantea un universo en el que el deporte se convierte en parte fundamental de la aventura. Las competencias que deberá enfrentar Leo estarán relacionadas con el fútbol y utilizarán esferas poderosas como parte de los desafíos.

“Messi and the Giants” combinará elementos de fantasía, acción y deporte para contar una historia protagonizada por un joven que deberá adaptarse a un mundo completamente diferente mientras busca regresar a casa.

La producción se perfila como una nueva incursión de la imagen de Messi en el entretenimiento animado y llegará a las pantallas en 2027.

 

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