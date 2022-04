¡SÁBADO DE PARTIDAZOS! Esta es nuestra cartelera futbolera para este fin de semana

Sí. Los mejores torneos están llegando a su fin. Pero eso nos da encuentros con mayor adrenalina y no querrás perderte ningún segundo de los partidos que te traemos este fin de semana.

Arminia Bielefeld esta descendiendo ahora mismo. Tienen 4 ultimos partidos donde necesitan sumar de a tres puntos para salir del descenso y no caer en la BUNDESLIGA 2. Luego de la derrota en casa contra el Bayern Munich 3-0, Arminia despidió al técnico Fran Krammer y dejo de manera interina Marko Kostmann, actual preparador de Arqueros hasta el final de temporada.

Por otra parte será importante visualizar si Andrés Andrade a recuperado la confianza y sea de la partida del nuevo DT, ya que con Krammer sus ultimas actuaciones no fueron las mejores, siendo sustituido contra el Mainz 05 , Stuttgart y contra el Bayern Múnich no vio acción.

El equipo del Colonia FC, viene de 2 victorias consecutivas y necesita ganar, ya que pelea puestos de competiciones europeas, donde un solo punto los separa del Union Berlin. Anthony Modeste es el goleador de las ‘cabras’ con 16 goles y siendo el quinto mayor goleador de la Bundesliga.

