Se confirma la primera víctima mortal del terremoto

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el fallecimiento de la señora Elena Barría, de 68 años, quien resultó gravemente herida durante el terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre de 2026.

«Desde la Caja del Seguro Social extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor», expresó la CSS en un comunicado.

Barría, resiente de Macaracas, era una persona con discapacidad que se mantenía hospitalizada luego que una varilla le perforara el intestino durante el potente sismo, según reseñó el diario Panamá América.