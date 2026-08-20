Taiwán aumenta su presupuesto de defensa ante presión de China

El gobierno de Taiwán presentó un presupuesto defensa a una cifra récord 35.000 millones de dólares para el próximo año, ante lo que califica como amenazas militares de China. Este gasto de la isla el próximo año superará el 3% de su producto interno bruto estimado.

El aumento previsto del gasto militar por parte del gobierno se produjo después de que China intensificara su presión militar y política en los últimos años, reafirmando su soberanía sobre Taiwán.

China envía regularmente aviones militares, así como buques guardacostas y otras embarcaciones, hacia Taiwán y realiza ejercicios militares a gran escala de vez en cuando. No ha renunciado al uso de la fuerza para someter la isla a su control.

Según los planes de Taiwán, el gasto en defensa de la isla el próximo año superará el 3% de su producto interno bruto estimado. Esta cantidad representaría un aumento del 18% con respecto al presupuesto propuesto para 2026, según un comunicado del gobierno.