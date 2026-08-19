Trump anuncia que se reunirá con Kim Jong Un este año

“Sí, me reuniré”, así lo expresó el presidente Donald Trump a los periodistas sobre la posibilidad de reunir con el líder norcoreano Kim Jong Un este año.

El mandatario estadounidense no respondió a la pregunta de si intercambia mensajes con Kim, pero afirmó que se lleva bien con él.

Trump no dio más detalles sobre una posible reunión.

Se reunió con Kim varias veces durante su primer mandato y dijo que se “enamoraron” mientras intercambiaban cartas que describió como “excelentes” y “hermosas”.

Durante el fin de semana, pidió al Pentágono que redujera los ejercicios militares conjuntos anuales con Corea del Sur, citando su buena relación con Kim.