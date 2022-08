Trata de personas, el flagelo no exclusivo de migrantes

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito “la trata de personas, es una lacra global, lo que la convierte en el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada y cada año millones de personas caen en sus redes criminales, fundamentalmente mujeres y niñas que suponen el 71% de las víctimas de este delito, según el último Informe Mundial sobre Trata de Personas”.

En Panamá, existen casos de tratas de personas. No obstante, las autoridades no consideran víctimas de trata de personas a los nacionales que son obligados a cometer actos sexuales en contra de su voluntad, si estos no han sido trasladados a otros lugares.

Según el reporte de la Oficina de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado en julio de 2022, Panamá “no” enmendó la ley en contra de la trata y mantuvo el requisito de traslado para que el delito de trata fuera constituido e investigado como tal, lo que según el informe perpetuó “conceptos erróneos” sobre la trata y condicionó los esfuerzos en contra de este delito. desmejorando la calidad de las investigaciones y dando pie a que, lamentablemente los casos de trata interna sean investigados inadecuadamente y aumentando la posibilidad de que no todas las víctimas de trata puedan ser identificadas. Por lo que, el Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo que “el gobierno disminuyó ligeramente sus esfuerzos en cuanto a los enjuiciamientos. El artículo 456 del Código Penal no penalizó todas las formas de trata sexual y laboral ya que requería traslado para constituir un delito de trata”.

De acuerdo a este mismo informe, en Panamá hubo 16 víctimas confirmadas identificadas en 2021, en comparación con seis víctimas en 2020 y 34 en 2019. De las 16 víctimas confirmadas identificadas en 2021, siete fueron víctimas de trata sexual y nueve fueron víctimas de trata laboral, y la mayoría de las víctimas identificadas fueron de Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela.

Según declaraciones de la directora de la oficina contra la trata de personas del ministerio de seguridad pública Dayra Campos, la mayoría de las víctimas de este flagelo en lo que va del 2022 son “mujeres, niñas y adolescentes, con la finalidad de explotación sexual”. La funcionaria también detalló que en la más reciente operación denominada Galaxy, se logró el rescate de al menos 6 mujeres colombianas, mientas que en la operación Luz de Esperanza se pudo rescatar a niñas y adolescentes panameñas que era trasladas a Costa Rica para ser “explotadas sexualmente”.

La Lic. Campos advirtió también, sobre los tratantes individuales, aquellos que no pertenecen a una organización criminal pero que perpetúan este delito.

En Panamá, durante todo el mes de septiembre se realizan actividades de concienciación que promuevan la prevención de la trata de personas, así como también acordar nuevas estrategias entre organizaciones que minimicen los riesgos de ser víctima de este flagelo que no solo sufren los migrantes.