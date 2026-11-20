El presidente José Raúl Mulino llegó este jueves, 19 de noviembre, en horas de la tarde, a República Dominicana donde participará, como panelista en la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caibe (WGS-LAC).

En el panel presidencial, a realizarse, este viernes 20 de noviembre a las 9:30 a.m. (8:30 a.m. hora de Panamá) participarán: el presidente José Raúl Mulino, con el presidente de la República Dominicana Luis Abinader. El tema: “Los Gobiernos y la Nueva Geografía de las Oportunidades”. Competitividad regional, inversiones estratégicas, innovación, nuevos corredores económicos y prosperidad compartida.

Luego del panel, el presidente Mulino participará en una mesa redonda, de alto nivel, que contará con palabras de apertura de las autoridades anfitrionas, seguida de intervenciones breves de los jefes de Estado y de Gobierno participantes, quienes expondrán sus prioridades nacionales y visiones estratégicas de desarrollo.

Posteriormente, dos reuniones bilaterales sostendrá el presidente de Panamá, con S.E. Sheikh Shakhboot Bin Nahyan, Miembro del Gabinete y ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y S.E. Noora Alkaabi, ministra de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores. La segunda reunión bilateral se efectuará con el Premier de las Islas Vírgenes Británicas, Honorable Dr. Natalio D. Wheatley.

En esta actividad, a celebrarse el 20 y 21 de noviembre, se congregan alrededor de 400 personas, entre los que se destacan representantes de 120 empresas e instituciones del sector privado, inversionistas y representantes de organismos internacionales, entre otros.

Asisten a este evento el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; Nasry Asfura, presidente de la República de Honduras; Philip Davis, primer ministro de la Mancomunidad de las Bahamas; el doctor Natalio Wheatley, jefe de Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas; el brigadier retirado Mark Phillips, primer ministro de la República Cooperativa de Guyana; María José Pinto, vicepresidenta de la República del Ecuador; y Félix Ulloa, vicepresidente de la República de El Salvador.

También participa Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Shaikha Al Nuwais, secretaria general de ONU Turismo; y Noemí Espinoza Madrid, secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

Por Panamá, acompañan al presidente la primera dama Maricel Cohen de Mulino, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha y el ministro del Canal, José Ramón Icaza; ambos ministros participarán como expositores este sábado 21 de noviembre.