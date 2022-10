Blink-182 regresa a los escenarios después de 10 años

Los miembros de Blink-182, Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker, anunciaron su primera gira en casi 10 años, y el lanzamiento de una nueva canción.

La banda californiana formada en 1992 anunció en Twitter que venían a las ciudades natales de sus fans cuando compartieron un vídeo de personas emocionadas con su próxima gira.

La gira de Blink-182 incluirá varios shows en America Latina, entre ellos Argentina (en Lollapalooza) y Colombia.

“Estamos llegando. Viene la gira. Viene el álbum. Viene Tom”, escribieron junto a una realización audiovisual de un minuto.

La alusión a Tom es en referencia al regreso de Tom DeLonge, el cantante y guitarrista que había abandonado a Blink-182 en 2015.

El anuncio se contradice con lo que había afirmado el bajista y cantante Mark Hoppus, quien en agosto pasado había desmentido el operativo retorno luego de que DeLonge compartiera una foto junto al baterista Travis Barker y a él.

Entre marzo de 2023 y febrero de 2024, Blink-182 hará paradas en América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda, además de visitar América Latina por primera vez en su carrera.

DeLonge, uno de los fundadores de Blink-182 junto a Hoppus en 1992, dejó el grupo en 2015 porque, según explicó, quería “cambiar el mundo para mis hijos y los de todos los demás”.

We’re coming. Tour’s coming. Album’s coming. Tom’s coming. Tickets on sale Monday. New song “Edging” out Friday. https://t.co/lJmgXqI4ab pic.twitter.com/7y0ZoYTcQc

— blink-182 (@blink182) October 11, 2022