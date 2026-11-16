Pakistán pide más diplomacia entre EE.UU. e Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, afirmó que su país impulsará esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones entre Estados Unidos e Irán, contando con el respaldo de otras naciones de la región reunidas este lunes en el marco de la Organización de Cooperación Económica (OCE).

A la reunión de la OCE —organización compuesta por 10 Estados miembros—, celebrada en Islamabad, la capital de Pakistán, asistieron ministros de Asuntos Exteriores y altos diplomáticos de diversos países asiáticos, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

Se espera que el encuentro se centre en ampliar la cooperación regional, especialmente en los ámbitos del comercio y los intercambios económicos, mediante el fortalecimiento de los vínculos de transporte y comerciales entre sus miembros, entre los que figuran Afganistán, Irán, Pakistán, Turquía y varias exrepúblicas soviéticas.

Dar señaló, además, que una mejora en las relaciones con el vecino Afganistán depende de que el gobierno talibán tome medidas para frenar el terrorismo. Ningún representante diplomático de Afganistán estuvo presente en la reunión de este lunes.

Las tensiones entre Pakistán y Afganistán se han intensificado este año a raíz de reiterados enfrentamientos fronterizos y ataques aéreos paquistaníes, lo que ha agudizado una disputa de larga data en torno a la actividad de grupos militantes.