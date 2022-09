Declina petición de cubrirse la cabeza con velo

Ebrahim Raisi presidente de Irán abandona la que pudo ser su primera entrevista en Estados Unidos, luego que la periodista de CNN Christiane Amanpour declinara la petición de Raisi de cubrirse la cabeza con un pañuelo .

Christiane Amanpour nació en Londres, pero fue criada en Teherán capital de Irán, Amanpour ha aclarado que cumple con las leyes y costumbres iraníes cuando se encuentra en el territorio y utiliza un pañuelo mientras realiza su labor periodística como jefe corresponsal de internacional de la cadena televisiva CNN “De lo contrario, no podría operar como periodista” explicó Christiane.

Las leyes en Irán exigen a toda mujer dentro del territorio cubrirse la cabeza con un pañuelo y llevar ropas holgadas, sin importar quienes sean, esto incluye a turistas, figuras política y periodistas que se encuentran de visita. Esta regla obligatoria fue implementada desde la Revolución islámica de 1979.

“Decliné cortésmente en mi nombre y en el de CNN, y en nombre de las mujeres periodistas de todo el mundo porque no es un requisito”, agregó la periodista.

Como “Una cuestión de respeto” así calificó el asistente del presidente luego que la periodista declinara la sugerencia de Raisi de usar un pañuelo en la cabeza, ya que actualmente se encuentran en los meses sagrados de Muharram y Safar. Luego de dejar clara su posición se informó que a pesar de haber llegado 40 minutos tarde el presidente Ebrahim Raisi no realizaría la entrevista debido a la negación de Amanpour.

“Estamos en Nueva York, donde no hay ley ni tradición con respecto a los velos en la cabeza”, mencionó en su cuenta de Twitter Amanpour

Una ola de protestas se ha levantado en al menos 80 ciudades de Irán, mujeres han quemado sus hiyabs en público tras la muerte de Mahsa Amini de 22 años, la semana pasada a manos de la Policía de la Moral.

Protests are sweeping Iran & women are burning their hijabs after the death last week of Mahsa Amini, following her arrest by the “morality police”. Human rights groups say at least 8 have been killed. Last night, I planned to ask President Raisi about all this and much more. 1/7

— Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022