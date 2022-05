El Papa está dispuesto a reunirse con Putin en Moscú

El papa Francisco está dispuesto a ir a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, y buscar una forma de poner fin a la guerra en Ucrania, reveló en una entrevista que concedió al diario italiano Corriere della Sera.

La Santa Sede está “insistiendo” para que se pueda producir el encuentro, agregó el Pontífice.

En la entrevista, Francisco va más allá del lenguaje diplomático y, por ejemplo, invita al patriarca Kirill a no ser “el monaguillo” de Putin, apunta entre las causas de la guerra “los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia”, y no duda en comparar lo que sucede en Ucrania con el genocidio de 1994 en Ruanda.

“El primer día de la guerra llamé al presidente ucraniano (Volodimir) Zelensky. A Putin, en cambio, no lo llamé. Habíamos hablado en diciembre por mi cumpleaños, pero esta vez no lo llamé. Quise dar un gesto claro, que lo viera todo el mundo, y por eso fui a reunirme con el embajador ruso”, contó el Papa.

Al diplomático ruso “le pedí que me explicara, le dije ‘por favor deténganse’. Luego le pedí al cardenal (Pietro) Parolin, a los 20 días de la guerra, que le hiciera llegar a Putin el mensaje de que yo estaba dispuesto a ir a Moscú. Porque es necesario que el líder del Kremlin nos abriera alguna ventanita”, reveló el Pontífice.

“Hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta y aún estamos insistiendo, aunque me temo que Putin no pueda o no quiera mantener este encuentro en este momento”, lamentó Jorge Bergoglio.

El Papa se preguntó “¿cómo hacemos para detener tanta brutalidad? Hace 25 años, con Ruanda hemos visto lo mismo”. (ANSA)