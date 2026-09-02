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Moscú y Kiev amenazan con intensificar su conflicto

Published

16 horas atrás

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Los ataques aéreos rusos, ocurridos durante la noche y el día del miércoles, causaron la muerte de dos civiles y dejaron seis heridos en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, según informaron funcionarios locales. Las regiones de Kiev y Odesa fueron las más afectadas por los últimos ataques de Moscú.

La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado al extenderse el conflicto por quinto año tras la invasión rusa de su vecino. El frente en el este y el sur de Ucrania permanece prácticamente estancado, y los esfuerzos de Estados Unidos por negociar una solución aún no han dado frutos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, intercambiaron amenazas el martes por la noche sobre sus posibles próximos pasos.

Zelenskyy advirtió a las aerolíneas extranjeras que volar en Rusia no es seguro debido a los ataques con drones ucranianos de largo alcance, y afirmó que «el espacio aéreo ruso se cerrará de facto». La presión militar busca obligar a Rusia a aceptar negociaciones de paz, añadió.

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