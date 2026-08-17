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El State of Play será este 18 de agosto: «Phantom Blade Zero» será el protagonista

Published

4 horas atrás

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Sony Interactive Entertainment ha confirmado que el próximo 18 de agosto se llevará a cabo una nueva edición de su evento digital State of Play. En esta ocasión, la transmisión estará dedicada a ofrecer un vistazo en profundidad a Phantom Blade Zero, uno de los títulos que ha generado mayor expectativa recientemente.

Además del anuncio de la fecha del evento, PlayStation informó que los jugadores interesados ya pueden realizar la reserva del videojuego a partir de hoy, 12 de agosto de 2026. Se espera que durante la presentación se revelen detalles técnicos y de jugabilidad que permitan a los usuarios conocer más sobre la propuesta de este título antes de su lanzamiento oficial.

Con esta iniciativa, la compañía busca mantener el interés de su comunidad global mediante vistazos exhaustivos a sus proyectos más destacados, permitiendo que los fans aseguren su copia con antelación a través del sistema de preventa.

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